Glanzleistung – Federer überollt auch Albot

Als der Aussenseiter das neunte Game für sich entscheidet, reisst er die Arme in die Höhe. Es geht gegen den spielfreudigen Titelverteidiger längst nur noch um Schadensbegrenzung.

Schweizer Duell im Viertelfinal?

Am Ende setzt sich Federer in 63 Minuten mit 6:0, 6:3 durch; es ist in Basel sein 22. Sieg in Serie. Noch drei Erfolge fehlen ihm zum 10. Swiss-Indoors-Titel. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, so zu spielen», erzählt er im Platzinterview mit Heinz Günthardt.

????Make that 22 consecutive wins in Basel for @rogerfedererpic.twitter.com/UvrSqEbkOO — Tennis TV (@TennisTV) 23. Oktober 2019

Am Freitag im Viertelfinal dürfte er auf mehr Widerstand treffen. Bezwingt Stan Wawrinka am Donnerstag Frances Tiafoe, kommt es zum Schweizer Duell. Er hoffe, er treffe auf Wawrinka, sagt Federer. «Ich spiele gern gegen Stan. Er ist eine Legende im Tennis.»