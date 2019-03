Es ist vollbracht: Roger Federer feiert in Dubai den 100. Titel auf ATP-Stufe. Der Schweizer gewinnt den Final gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:4.

«Ich bin entzückt, ich bin so glücklich. Es ist toll, hier den achten und gleichzeitig meinen hundertsten Titel zu gewinnen», schwärmte Federer im Platzinterview nach dem Triumph über seinen Meilenstein. So einfach sei ihm dieser aber nicht ermöglicht worden. «Es war eine wunderbare Woche für mich, aber mit schwierige Bedingungen und harten Gegnern bis hin zu Stefanos heute. Er hat Tolles vollbracht: Letzte Woche in Marseille zu sein und dann hier das Finale zu erreichen, und das noch auf verschiedenen Kontinenten, das ist wirklich schwer. Er hat grossartig gespielt. Aber für mich ist es heute natürlich ein absoluter Traum, der wahr geworden ist.»