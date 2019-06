Für Federer hat sich die Rückkehr nach Roland Garros gelohnt

So gut wie in diesem Halbfinal sah man den Spanier schon lange nicht mehr spielen. Am Sonntag greift der 33-Jährige nach seiner zwölften Pariser Krone. Eine verrückte Zahl! Obschon er gegen Nadal nichts ausrichten konnte, hat sich für Federer die Rückkehr nach Roland Garros nach drei Jahren gelohnt. Er wurde empfangen wie ein verlorener Sohn, löste überall Begeisterungsstürme aus und enttäuschte auch sportlich nicht: An seinem «schwächsten» Grand Slam erreichte er erstmals seit eineinhalb Jahren wieder einen Major-Halbfinal. Darauf lässt sich aufbauen. Zur Erinnerung: Zuletzt war er in Wimbledon, New York und Melbourne im Viertel- und dann zweimal im Achtel­final gescheitert.

2018 hatte Federer nach Miami eine fast dreimonatige Spielpause eingelegt und sich danach bei den ersten Rasentrainings in Stuttgart an der Schlaghand verletzt. Wohl auch, weil er sich diese Intensität nicht mehr gewöhnt war. So kam er auf seiner Lieblings-Unterlage nie richtig in Schwung. Jetzt hat er den Motor während der Sandsaison am Laufen gehalten und scheint bereit für die Turniere in Halle und Wimbledon, das für ihn immer das Highlight der Saison ist.

Körperlich ist Federer fit, auch spielerisch macht er einen guten Eindruck. Er spielte kein klassisches Sandtennis, sondern oft angriffig wie auf schnelleren Belägen. Paris war für ihn eine Reise wert. Allein schon, um dem französischen Publikum nochmals die Chance zu geben, seine Liebe für ihn zu bezeugen – und möglicherweise mit Stil Adieu zu sagen.

Video: Federer scheidet im French-Open-Halbfinal aus