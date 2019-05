Formbarometer der Schweizer in Paris

Roger Federer

Der Baselbieter wirkte in der zweiten Runde eindeutig weniger inspiriert als noch beim ersten Auftritt am French Open nach vier Jahren. Doch gegen Oscar Otte war auch keine Sonderleistung nötig. Die Nummer 141 der Welt schöpfte auf dem Court Philippe Chatrier zwar ihr Potenzial aus, war aber schlicht zu wenig gut, als dass sie Federer ernsthaft hätte in Verlegenheit bringen können. Federer reichte in jedem Satz ein Servicedurchbruch, wobei ihm der Deutsche im ersten und im dritten Durchgang bei den Breakchancen mit unerzwungenen Fehlern die Sache leicht machte. Selber liess der Roland-Garros-Champion von 2009 beim 6:4, 6:3, 6:4-Sieg vier Breakbälle zu, diese wehrte er freilich ab. Der 37-Jährige löste die Pflichtaufgabe problemlos, wenn auch ohne zu glänzen.