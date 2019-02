Da fehlte Tennisprofi Feliciano López der letzte Biss. Der Spanier hatte den Usbeken Denis Istomin beim Turnier in Delray Beach (Florida) so weit, er hatte ihn in die Defensive gedrängt. López, die Weltnummer 67, setzte zum Smash an, dieser traf das Feld, und Istomin (ATP 102) kam nur knapp noch an den Ball.