Federers Söhne amüsieren sich auf der Tribüne

Bei Roger Federer läuft in Wimbledon alles rund. Nach vier Matches musste er bislang nur einen Satz abgeben, und zwar im Erstrundenspiel gegen den Südafrikaner Lloyd Harris. Im Achtelfinal vom Montag gegen den Italiener Matteo Berrettini gewann Federer mühelos 6:1, 6:2, 6:2. Kein Wunder also, ist die Stimmung bei seiner Familie auf den Rängen gelassen. Seine beiden Söhne Leo und Lenny hatten im Spiel gegen Berrettini sichtlich Freude an ihrem Papa, und machten bei der Welle im Stadion mit.