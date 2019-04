Federers Final der Superlative gegen Isner

Bei eigenem Aufschlag gab der Schweizer gerade mal drei Punkte ab, so wenige wie noch nie in einem seiner insgesamt 154-Tour-Finals. Federer gewann 32 von 35 Punkten. Der vorherige Bestwert stammt von 2014 in Basel. Gegen den Belgier David Goffin waren es beim 6:2, 6:2-Sieg fünf Punkte (32/37) gewesen. (Quelle: ATP)

.@RogerFederer did something for only the sixth time in his entire tour-level career in the #MiamiOpen final... ???? — ATP Tour (@ATP_Tour) 1. April 2019

Die Bestmarke, nur drei Punkte bei eigenem Aufschlag zuzulassen, hat Federer aber bereits einmal erreicht – ebenfalls in Miami, aber nicht in einem Final. 2014 schlug er in der zweiten Runde einen anderen Aufschlagsriesen, den Kroaten Ivo Karlovic. Beim 6:4, 7:6 gab er bei 52 eigenen Aufschlägen die eben erwähnten drei Punkte ab. (Quelle: ATP)

Bereits zum sechsten Mal in 1460 Partien schaffte es der 20-fache Grand-Slam-Sieger, alle Punkte zu gewinnen, bei denen er den ersten Service ins Feld brachte. In einem Endspiel war es am Sonntag für den 37-Jährigen aber ebenfalls eine Premiere. Gegen Isner gewann Federer 20 von 20 Punkten. 2006 in Tokio schaffte er im Halbfinal gegen Benjamin Becker sogar 29/29. (Quelle: ATP)