Federers 13. Sieg in Serie, Djokovic gescheitert

Roger Federer gewann die am Samstagabend abgebrochene Partie gegen Federico Delbonis (ATP 67) mit 18 Stunden Verspätung und einiger Mühe, aber ohne Satzverlust. Er steht nach dem 6:3, 7:6 (8:6) in Indian Wells in der 3. Runde. Dort trifft er in der Nacht auf Dienstag erstmals auf den Serben Filip Krajinovic, der als Nummer 28 so gut klassiert ist wie nie zuvor.

Bevor Federer zur Fortsetzung am Sonntagnachmittag auf den Court kam, hatte sich dort eine grosse Überraschung ereignet. Novak Djokovic, der in Indian Wells wie Federer schon fünfmal den Pokal gewann, unterlag in zweieinhalb Stunden dem 25-jährigen Taro Daniel, einem Qualifikanten und nur die Nummer 109 der Weltrangliste, der zuvor noch keinen Top-20-Spieler bezwungen hatte.

Djokovic begann stark und führte 5:2, ehe er den Satz doch noch verlor. Beim 6:7, 6:4, 1:6 hinterliess er phasenweise einen lamentablen Eindruck. Er bestritt sein erstes Turnier seit der Achtelfinal-Niederlage am Australian Open gegen den Südkoreaner Hyeon Chung. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)