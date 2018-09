Federer wehrt gegen Isner drei Matchbälle ab

Roger Federer wehrte gegen John Isner drei Matchbälle ab – einen davon bei Aufschlag des amerikanischen Giganten – und gewann 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 10:7. Damit fehlte den Europäern bei Redaktionsschluss noch ein Sieg aus den letzten beiden Einzeln zum zweiten Erfolg beim letztes Jahr erstmals durchgeführten Kontinente-Wettkampf.

Federer schaffte in den zwei regulären Sätzen kein Break. Beim Stand von 4:5 musste er bei eigenem Aufschlag einen ersten Matchball abwehren, im Tiebreak bei 4:6 zwei weitere. Dann gewann er aber vier Punkte in Folge und wenig später auch das Match-Tiebreak.

Zuvor hatte Federer auch sein zweites Doppel verloren. Alexander Zverev und der Schweizer vergaben im Match-Tiebreak zwei Matchbälle und unterlagen dem amerikanischen Duo Jack Sock/Isner. Im Einzel nahm er dann erfolgreich Revanche.

Federer ist damit nach vier Einzeln – zwei 2017 und zwei in diesem Jahr – am Laver Cup ungeschlagen. Im Doppel musste er hingegen in Chicago zweimal als knapper Verlierer vom Platz. (chk/si)