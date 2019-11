Federer wahrt Halbfinal-Chance beim grossen Finale

Der erste Satz plätscherte lange vor sich hin. Die beiden Protagonisten dominierten mit dem Aufschlag, sehenswerte Ballwechsel hatten Seltenheitswert. Der Baselbieter und der 15 Jahre jüngere Römer steuerten auf direktem Weg auf ein Tiebreak zu, als im zwölften Game der Favorit wie aus dem Nichts doch noch zu einer Breakchance kam. Berrettini, der zuvor fast ausschliesslich auf die Rückhand oder den Körper Federers serviert hatte, visierte für einmal die Vorhand an und bereitete so den wichtigen Punktgewinn vor. Kurz darauf kam es doch zum Tiebreak, in dem Federer nach dem Seitenwechsel drei Punktgewinne aneinanderreihte und sich so 7:2 durchsetzte.

Zittern kurz vor Schluss

Der sechsmalige Champion am ATP-Finale setzte seinen Zwischenspurt nach dem Satzgewinn fort und nahm dem Debütanten am Rendez-vous der Top gleich zu null den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang boten Federer und Berrettini dem Publikum in der längst nicht ausverkauften O2-Arena etwas mehr Spektakel. Bei eigenem Service war Federer lange ungefährdet, doch bei 4:3 musste er drei Breakbälle abwehren, was er auch tat - jeweils mit Aufschlägen, die sein Gegner nicht retournieren konnte. So stand Federer nach 78 Minuten und einem weiteren Break als Sieger fest.