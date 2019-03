Am mit 30 Grad heissesten Tag des Turniers nahm Federer dem Aussenseiter gleich das erste Aufschlaggame ab und ging 4:1 in Führung. Der letztjährige Paris-Finalist hielt von der Grundlinie aber gut mit und schaffte im siebten Game das Rebreak. Federer reagierte auf seinen zweiten Aufschlagverlust an diesem Turnier sogleich, wobei er vier Breakbälle brauchte, bis das 5:3 Tatsache war. Das nächst Game und damit den Satz gewann er sicher.

Während die Sonne sich hinter das Coachella Valley senkte und Schatten über den Centre Court zogen, suchte Federer im zweiten Satz früh die Vorentscheidung. Er verpasste aber zwei Breakbälle zum 2:1 – und fiel mit einem schlechten Aufschlaggame 1:3 in Rückstand. Der Österreicher schöpfte Vertrauen, zog seine Schläge nun mit noch mehr Wucht durch und nahm Federer als erster Spieler an diesem Turnier einen Satz ab.

Thiem wie im Rausch

Der Platz lag nun völlig im Schatten, die Bedingungen waren ideal – aber eben nicht nur für Federer. Thiem, der nach einem schlechten Saisonstart völlig überraschend und unbelastet ins Endspiel vorgestossen war, witterte seine Chance. Mit seiner Power von der Grundlinie – sowohl auf der Vorhand- wie auf der Rückhandseite – drückte er Federer in die Defensive und verhinderte, dass dieser seinen Variantenreichtum ausspielen konnte. Vor allem dank seinem Aufschlag hielt sich Federer vorerst noch im Spiel, ging 4:3 in Führung.

Den ersten Breakball des Entscheidungssatzes hatte Federer zum 5:3, doch Thiem überstand die heikle Situation mit Mut und Entschlossenheit. Der Österreicher spielte nun wie auf Autopilot, schien keine Fehler mehr machen zu können. Aber Federer behielt die Nerven und gewann auch sein fünftes Aufschlagspiel. 5:4. 5:5. Da geschah es. Zweimal wollte Federer den Österreicher mit Stoppbällen aus dem Konzept bringen, zweimal zirkelte dieser den Ball an ihm vorbei auf die Linie, erspielte einen Breakball – und verwertete ihn mit einem Vorhandwinner.

Thiem konnte zum Sieg aufschlagen, und er blickte nicht mehr zurück. Nach 2:01 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball und sank auf den Boden; es war schon sein dritter Sieg gegen Federer im fünften Duell, der erste auf Hartplatz. Federer, der damit vier seiner letzten fünf Endspiele in Indian Wellls verloren hat, reist nun ans Miami Open, wo er in der neuen Turnieranlage im Hardrock-Stadion frühestens am Freitag im Einsatz stehen wird.