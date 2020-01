Federer und der überraschende Gegner mit dunklen Seiten

Nach Roger Federers 101. Sieg am Australian Open, einem 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gegen Marton Fucsovics (ATP 67), rückte rasch sein 57. Viertelfinal an einem Grand-Slam-Turnier in den Fokus, sein 15. in Melbourne (alles Rekorde). Denn in diesem trifft der 20-fache Majorsieger am Dienstag auf einen neuen und überraschenden Gegner, den Amerikaner Tennys Sandgren, der zum zweiten Mal an diesem Turnier aus dem Nichts im Viertelfinal auftaucht.