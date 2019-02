Zuvor hatte er gegenüber den Medien seiner Freude Ausdruck verliehen, im September in der Genfer Palexpo-Halle aufschlagen zu dürfen. Er wird dem Team Europa mit Captain Borg angehören. Gegner wird vom 20. bis 22. September die Mannschaft aus dem Rest der Welt sein, die von Captain John McEnroe zusammengestellt wird.

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe», erklärte Federer, dessen Manager Tony Godsick Präsident der Laver-Cup-Organisation ist. Der Kontinentalvergleich nach dem Vorbild des Ryder-Cups im Golf wurde vor zwei Jahren in Prag zum ersten Mal ausgetragen, letztes Jahr machte er in Chicago Station.

Überall war er komplett ausverkauft. Das wird auch in Genf der Fall sein. Die Tickets, die am Freitag in den Verkauf gelangten, waren innert weniger Stunden weg. Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch ein paar wenige Tageskarten erhältlich sein.