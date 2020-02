Wenn der Sieg gegen Nadal unwichtig ist

Flammenwerfer in Aktion und tosender Applaus: Um 19.15 Uhr betreten im Rahmen des «Match in Africa 6» Roger Federer und Bill Gates das Cape Town Stadium. Kurz darauf schreiten auch Rafael Nadal und Trevor Noah zum orangen Court. Der südafrikanische Komiker erntet Begeisterungsstürme, als er das Publikum nicht nur in Englisch, sondern auch in Afrikaans begrüsst. Noah sagt, sie hätten im Doppel Vorteile, weil er auch ein halber Schweizer sei und wisse, wie Federer denke.