Federer siegt, Bencic beginnt stark

Roger Federer bringt die Schweiz am Hopman Cup im australischen Perth gegen Russland in der zweiten Runde mit 1:0 in Führung. Er schlägt Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6. Nun folgt das Einzel zwischen Belinda Bencic und Anastasia Pavlyuchenkova. Zum Schluss wartet das Mixed-Doppel im Fast-4-Modus.

Die Russen verloren die erste Begegnung gegen die USA (Jack Sock und Coco Vandeweghe) mit 1:2, nur das Mixed-Doppel gewannen sie.

Am Donnerstag treffen die Schweizer im letzen Gruppenspiel ihrerseits auf die USA, nur der Gruppensieger qualifiziert sich für den Final am Samstag. (te)