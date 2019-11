Federer serviert Djokovic eiskalt ab

Mit diesem Punkt machte Federer den Halbfinaleinzug perfekt. Quelle: SRF

«Es war ein magischer Abend»



Für Federer war es der erste Sieg gegen Djokovic seit vier Jahren. Damals hatte er seinen Rivalen ebenfalls in der Vorrunde am ATP-Finale bezwungen, gegen ihn danach aber das Endspiel verloren. Der 38-Jährige qualifizierte sich zum 16. Mal für die Halbfinals am Saisonfinale. «Es war ein magischer Abend», sagte er. «Ich spielte unglaublich, und ich wusste, dass das auch nötig sein würde. Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel gegen Djokovic.» Für ihn geht es am Samstag mit dem Halbfinal weiter. Sein Gegner steht noch nicht fest, doch die Chancen stehen gut, dass dieser Stefanos Tsitispas heisst.