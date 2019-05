Federer scheitert nach zwei Matchbällen

Roger Federer scheiterte beim Masters-1000-Turnier in Madrid hauchdünn im Viertelfinal. Der 37-jährige Schweizer konnte gegen den Weltranglisten-Fünften Dominic Thiem zwei Matchbälle nicht nützen und verlor 6:3, 6:7 (11:13), 4:6.

Federer spielte sein erstes Sandplatz-Turnier seit drei Jahren, als er in Rom ebenfalls gegen Thiem ausgeschieden war. Und wie am Tag zuvor Gaël Monfils startete auch Thiem schwach in die Partie und schenkte Federer das erste Break geradezu. Der erste Satz war eine klare Sache, doch danach steigerte sich der zwölf Jahre jüngere Österreicher deutlich. Zunächst stabilisierte er sein Spiel bei eigenem Aufschlag, so dass Federer für lange Zeit zu keinen Breakchancen mehr kam. Dann fand er auch gegen den Service des Baslers je länger je mehr Lösungen.