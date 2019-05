Federer nimmt erste Tages-Hürde, Bencic scheitert

Sein Achtelfinal-Gegner in der auf den späten Nachmittag angesetzten Partie ist Borna Coric (ATP 15). Der als Nummer 13 gesetzte Kroate ist einer derjenigen Spieler, die um eine Doppelschicht herumgekommen sind. Er hatte den Achtelfinaleinzug bereits am Montag und Dienstag mit Siegen gegen Felix Auger-Aliassime und Cameron Norrie bewerkstelligt. Federer führt in den Direktvergleichen mit dem 22-Jährigen mit 3:2.

Für Federer ist es die erste Doppelschicht an einem ATP-Turnier seit 2004. Damals hatte sich der Baselbieter in Gstaad jeweils in drei Sätzen gegen Ivo Karlovic und Radek Stepanek durchgesetzt und das Turnier später gewonnen.

Frühes Out von Thiem

Dominik Thiem erlebte eine missglückte Generalprobe für das French Open. Der Österreicher verlor sein Startspiel in Rom gegen Fernando Verdasco in drei Sätzen. Der als Nummer 5 gesetzte Sandspezialist und diesjährige Barcelona-Sieger musste sich nach hochklassigen 2:43 Stunden mit 6:4, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Er zog damit auch im vierten Duell mit dem 35-jährigen Spanier den Kürzeren.

Für Thiem ist das frühe Aus freilich ein Rückschlag. Punkte kostet ihn das frühe Aus aber keine. Der 25-jährige French-Open-Finalist von 2018 hat in Italiens Hauptstadt schon im Vorjahr sein Auftaktspiel verloren.

Bencic unterliegt Mladenovic

Belinda Bencic scheidet am WTA-Premier-Turnier in Rom in der 2. Runde aus. Die Ostschweizerin unterliegt der Französin Kristina Mladenovic (WTA 63) in knapp zwei Stunden 2:6, 6:2, 1:6.

Gegen die erstarkte Qualifikantin und ehemalige Top-10-Spielerin Mladenovic sah sich die 22-Jährige zur ungewohnt frühen Tageszeit, ab 10 Uhr, zu oft in die Defensive gedrängt. Dreimal musste sie sich den Service im ersten Satz abnehmen lassen, zweimal im dritten.

Dazwischen aber konnte Bencic auf eine erfolgreiche Wende wie im Startspiel gegen Anastasija Sevastova hoffen. Dank einer Steigerung ihrerseits und einem Nachlassen Mladenovics gelang ihr der Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang handelte sie sich ein 0:3 ein, aus dem sie sich nicht mehr befreien konnte.

Zumindest erging es Bencic gegen Mladenovic nicht gleich wie Caroline Garcia in der 1. Runde. Die als Nummer 4 gesetzte Französin hatte bei der Zweisatzniederlage gegen ihre Landsfrau nur vier Punkte als Rückschlägerin gewonnen. Bencic schaffte dagegen 34 Punkte und drei Breaks. Mit 26 Saisonsiegen gehört die Schweizerin 2019 bislang zu den erfolgreichsten Spielerinnen.