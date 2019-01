Am Donnerstagmorgen wurden die ersten Paarungen des diesjährigen Australian Open ausgelost. Das Grand-Slam-Turnier in Melbourne beginnt am Montag. Titelverteidiger Roger Federer steht in der 1. Runde Denis Istomin (ATP 99) gegenüber. Der 37-jährige Baselbieter trifft zum siebten Mal in seiner Karriere auf den Usbeken, wobei Federer die sechs bisherigen Duelle für sich entschied. Allerdings darf der gebürtige Russe nicht unterschätzt werden; 2017 bezwang Istomin am Australian Open in der 3. Runde Titelverteidiger Novak Djokovic.