Federer ist von seinem Halbfinal-Gegner angetan

Der Viertelfinal gegen Kevin Anderson, den er in 85 Minuten brillant 6:0, 6:4 gewonnen hatte, war am Miami Open schnell kein Thema mehr, zu klar war die Sache gewesen. Sogleich richtete sich der Fokus auf Roger Federers Halbfinal, der eine reizvolle Premiere bringt. Erstmals trifft er am Freitagabend (ab Mitternacht MEZ) auf den Kanadier Denis Shapovalov, der mit seinen Landsleuten Felix Auger-Aliassime (18) und Bianca Andreescu (18), der Siegerin von Indian Wells, das aktuell stärkste Teenager-Trio eines Landes im Welttennis bildet. Auger-Aliassime fordert im ersten Halbfinal zuvor heute Titelverteidiger John Isner.