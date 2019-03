Er wäre erst der zweite Spieler, der diese Marke erreicht, nach dem Amerikaner Jimmy Connors, der mit 109 Titeln den Rekord hält.

Den Jubiläumstitel muss er allerdings heute ab 16 Uhr gegen einen höchst hartnäckigen Gegner erringen: den 20-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas, der gestern in einer dreistündigen Partie Gaël Monfils schlug und am Montag erstmals in den Top-10 erscheinen wird. Jenen Tsitsipas, der ihm im Achtelfinal von Melbourne eine nachhallende Niederlage zufügte, ein 7:6, 6:7, 5:7, 6:7; Federer war damals zweifacher Titelverteidiger. Jenen Tsitsipas, der inzwischen auch noch den Titel in Marseille gewonnen hat.

Schon kurz vor Melbourne, am Hopman-Cup in Perth, hatten sich die beiden ein hartes Duell geliefert, das Federer 7:6, 7:6 gewann. Auch in Melbourne war Federer zu Beginn der stärkere. Hätte er nicht alle seine zwölf Breakbälle und im zweiten Satz vier Satzbälle ausgelassen, wäre er wohl auch am Australian Open als Sieger vom Platz gegangen.

Ein Steigerungslauf

Wie viel der klare Sieg gegen Coric wert ist, muss Federer nicht mehr interessieren. Offensichtlich war, dass der Kroate viel schwächer spielte als bei seinen zwei Siegen letztes Jahr im Endspiel von Halle und im Halbfinal von Shanghai. Coric war sichtlich ermüdet, nachdem er seine vorherigen drei Partien alle im Tiebreak des dritten Satzes geholt hatte und nach dem Viertelfinal erst um ein Uhr nachts vom Feld gekommen war.

Federer dagegen spielte in diesem Halbfinal mit neuem Elan, und wieder einmal zeigte sich, dass er umso besser wird, je näher das Ziel kommt. «Die Acht ist meine Lieblingszahl, und Dubai eines meiner Lieblingsturniere», sagte der bislang siebenfache Dubai-Sieger. «Es wäre ein Traum, hier meinen 100. Titel zu holen.»