Federer geht im Sandsturm unter

Einer der seltenen Spektakel-Punkte von Federer. (Video: SRF)

Federer wurde an diesem Tag neben dem Wind auch zum Verhängnis, dass ihn sein erster Aufschlag in der entscheidenden Phase des zweiten Satzes im Stich liess. Diesen hätte er gewinnen müssen, um Nadal zum zweifeln zu bringen und das Stadion in ein Tollhaus zu verwandeln, in dem er der Partie vielleicht noch eine Wende hätte geben können.

Nadal steht damit in seinem 12. Endspiel in Paris, wo er am Sonntag auf Dominic Thiem oder Novak Djokovic trifft, die den zweiten Halbfinalisten im Anschluss an seine Partie ermitteln. Für Federer bleibt die Hoffnung, dass er nach der erfolgreichen Sand-Kampagne dieses Jahr spielerisch wieder besser vorbereitet ist auf die Rasensaison, in der er seinen neunten Wimbledonsieg anstrebt.