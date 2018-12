Besinnliche Festtage sehen anders aus. Während Belinda Bencic am 27. Dezember erst den Flug Richtung Perth antrat, stürzte sich Roger Federer da bereits in erste PR-Aktivitäten für Westaustralien, zu dessen Werbebotschafter er geworden ist. Im Helikopter liess er sich zur Sehenswürdigkeit «The Pinnacles Desert» fliegen, dessen malerische Kalksteinsäulen ihn an eine Mondlandschaft erinnerten. Und hatte er vor zwölf Monaten Bekanntschaft mit einem Quokka-Kurzschwanzkänguru gemacht, so war es diesmal ein Lobster, den er in die Hand bekam, worauf das Schalentier gefährlich um sich schlug.