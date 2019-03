Nicht einmal eine Stunde war vorbei, da kam es bereits zum Shakehands. Am Tag, an dem mit Novak Djokovic (gegen Philipp Kohlschreiber) und Naomi Osaka (gegen Belinda Bencic) die Nummern 1 in Indian Wells beide ausschieden, spielte Roger Federer im Schweizer Duell gegen Stan Wawrinka unwiderstehlich. Er zog mit einem 6:3, 6:4, bei dem er keinen Breakball abwehren musste, in die Achtelfinals ein. Dort trifft er heute Abend (ab etwa 23 Uhr MEZ) erstmals auf den Briten Kyle Edmund, die Nummer 23.