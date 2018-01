Schweiz führt, Bencic beginnt stark

Roger Federer gewinnt auch sein drittes Einzel am Hopman Cup in Perth. Der Weltranglistenzweite bringt die Schweiz mit einem 7:6 (7:5), 7:5-Sieg gegen Jack Sock (ATP 8) im letzten Gruppenspiel gegen die USA mit 1:0 in Führung. Der Schweiz fehlt damit noch ein Punkt zum Einzug in den Final. Das Duell war ausgesprochen attraktiv, beide Profis amüsierten sich sichtlich und zeigten eine grosse Show.

Im Einzel der Frauen bekommt es Belinda Bencic (WTA 74) mit Martina Hingis' kurzzeitiger Doppelpartnerin Coco Vandeweghe (WTA 10) zu tun. Die Partie hat soeben begonnen. Nach drei Games führt Bencic mit 3:0. (fal)