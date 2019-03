Geglückte Revanche vergoldet das Jubiläum

Federer spielt gerne vor Heimpublikum. Den 99. Titel holte er im Oktober in Basel, den 100. liess er vier Monate später in seinem nächsten Final in seiner zweiten Heimat Dubai folgen. Dass Federer den Titel gegen Stefanos Tsitsipas holte, gegen den er im Januar am Australian Open im Achtelfinal verloren hatte, machte das Jubiläum noch etwas besonderer.

Dabei war nichts mehr so wie in Melbourne. In den ersten beiden Partien gegen Newcomer Tsitsipas gelang Federer im Januar zuerst am Hopman Cup und dann am Australian Open in sechs Sätzen und 36 Aufschlagspielen des Griechen kein einziges Break - trotz 15 Breakbällen. Im Final von Dubai realisierte Federer schon nach zwei Minuten den ersten Aufschlagdurchbruch. Und nach 65 Minuten nützte Federer seine zweite Breakmöglichkeit zum mehr als vorentscheidenden 5:4 im zweiten Satz. Nach 70 Minuten verwertete Federer den ersten Matchball.

Zwei Schweizer triumphieren in Dubai

Damit räumten Schweizer Tennisprofis in Dubai innerhalb von sieben Tagen beide Turniere ab. Vor einer Woche hatte Belinda Bencic im Emirat bereits das Frauenturnier gewonnen.

Die Organisatoren in Dubai würdigten Federers neustes Kapitel an Sportgeschichte mit einer kleinen, feinen Ehrung. In Dubai holte Federer acht seiner 100 Titel - den ersten 2003, drei Jahre nach Federers erstem Final (Niederlage in Marseille gegen Marc Rosset) und zwei Jahre nach dem ersten Turniersieg in Mailand.

Vorstoss im ATP-Ranking – für beide

In der Weltrangliste wird Federer am Montag wieder auf Platz 4 vorstossen; der Schweizer überholt Kei Nishikori, Kevin Anderson und Juan Martin Del Potro. Stefanos Tsitsipas seinerseits stürmt erstmals und als erster Grieche überhaupt in die Top-Ten auf Platz 10. Tsitsipas ist der einzige Grieche in der Weltrangliste.