Roger Federer? «Langweilig.» Novak Djokovic? «Auch langweilig.» Rafael Nadal? «Sehr langweilig.» – so lautet das kurze und nicht sehr ausführliche Fazit von Jewgeni Kafelnikow. Der Russe gab im Dezember bei Russia TV ein Interview, in dem er sich in Rage redete. Besonders zu stören scheint ihn dabei, dass Federer, Nadal und Djokovic trotz ihrem Alter immer noch zur Weltspitze des Sports gehören, ja diese sogar dominieren. Der letzte Grand-Slam-Sieger, der nicht zu den «Big Three» gehörte, war Stan Wawrinka beim US Open 2016.