Fed-Cup: Die Schweiz in Texas krasse Aussenseiterin

Achtmal traf die Schweiz im Fed-Cup bisher auf die USA, alle acht Duelle gingen verloren. Und auch die Vorzeichen vor dem neunten Vergleich stehen schlecht. In San Antonio, wo die USA ihre erste Partie in Texas überhaupt bestreiten, tritt das Team von Heinz Günthardt ohne die formstarke Belinda Bencic (WTA 20) an. Die St. Gallerin bereitet sich bereits auf die Sandsaison vor, die für sie kommende Woche in Stuttgart beginnt.