Er ist unfassbar – auf und neben dem Platz

Djokovic, für einmal in Freizeitkleidung, wirkt aufgeräumt. Er steht in seiner 250. Woche als Weltranglistenerster, was doch wieder einmal eine gute Nachricht ist für den Serben. Hinter ihm liegen schwierige Wochen, in denen er vor allem als Tennispolitiker aktiv und abgelenkt war, worunter seine Leistungen litten. Er scheiterte in Indian Wells (Kohlschreiber), Miami (Bautista Agut) und Monte Carlo (Medwedew) stets vor den Halbfinals. Er habe zu viel anderes im Kopf gehabt, erklärte er wiederholt.

Sein Weltranglisten-Jubiläum ruft in Erinnerung, dass er immer noch dabei ist, die Tennisgeschichte umzuschreiben. Nur noch vier Spieler waren länger die Nummer 1 als er, und die Statistiker der ATP-Tour errechneten, dass er im September auch Jimmy Connors (268) und Ivan Lendl (270) überholen könnte, 2020 dann auch Pete Sampras (286) und, am 30. Juni, Roger Federer (310), den Rekordhalter.

Diese Hochrechnungen scheinen allerdings doch etwas verfrüht. Nachdem der Serbe 2017 wegen einer Ellbogenoperation sechs Monate pausiert hatte, war er vor dem French Open 2018 bis auf Rang 22 zurückgefallen. Erst die Rückkehr zu seinem Coach Marian Vajda brachte ihn wieder auf die Erfolgsstrasse - dafür gleich auf die Expressspur. Schon am 5. November stand er zum 4. Mal auf dem Gipfel.

Die grossen drei führen

Abseits der Grand-Slam-Turniere, von denen er die letzten 3 und total 15 gewann, musste er aber einige Rückschläge einstecken, auch Ende 2018. Nach den ersten vier Monaten der neuen Saison führt er das Jahresklassement zwar mit 2405 Punkten an, Federer (2280) und Nadal (2145) folgen aber mit wenig Abstand.

«Ich spielte in den vergangenen zwei Monaten vielleicht nicht mein bestes Tennis. Aber ich baue mich langsam auf und hoffe, dass mir das hier wieder gelingen wird», sagt der 31-Jährige, der in Madrid am wenigsten Siege aller neun Masters-Turniere aufweist (24), aber doch zweimal triumphierte (2011/16) und heute gegen Taylor Fritz startet. Obwohl Nadal 2019 noch keinen Turniersieg feierte und angeschlagen wirkt, schiebt Djokovic die Favoritenrolle locker ihm zu. «Er ist an jedem Sandturnier der Favorit, speziell vor seinem Heimpublikum, wo er schon fünfmal gewonnen hat.»