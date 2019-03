Roger Federer hat nun 100 Titel gewonnen – eine unglaubliche Zahl. Wie erklären Sie sich seine Langlebigkeit?

Ja, es ist eine unglaubliche Zahl! So etwas kann man sich nicht als Ziel vornehmen. Das sind zehn Jahre lang zehn Titel. Oder 20 Jahre lang je fünf Titel. Unglaublich! Der wichtigste Punkt ist, dass er das Spiel so sehr liebt. Seine Leidenschaft hat ihn immer vorwärtsgetrieben. Die meisten sind irgendwann ausgebrannt, verlieren den Siegeshunger. Seine Liebe zum Spiel erkaltete auch nicht, als er nicht mehr so oft gewann. Und jeder Titel gab ihm Lust, noch mehr zu gewinnen.