«Ein Winner im Team hilft der ganzen Equipe»

Versuchten Sie, Teamleaderin Bencic umzustimmen?

Nein, denn ich kann ihre Entscheidung verstehen. Sie kommt eben aus den USA zurück, spielt nun in Lugano auf Sand, nun müsste sie wieder den Belag, den Kontinent und die Zeitzone wechseln. Wichtig ist, dass sie weiter zum Fed-Cup-Team steht, und das tut sie, wie alle anderen auch. Der Teamgeist, den wir geschaffen haben, ist intakt. Das merke ich auch in unserem Team-Chat, durch den wir fast täglich Kontakt haben. Unser Ziel bleibt, diesen Wettbewerb einmal zu gewinnen.

Bencic steht wieder auf Rang 20 der WTA-Weltrangliste undist Fünfte der Jahreswertung. Überrascht Sie das?

Überhaupt nicht. Sie hat ein unglaubliches Timing und unwahrscheinliche Fähigkeiten, ein Spiel zu lesen. Wenn auch noch ihr Selbstvertrauen stimmt, spielt sie enorm schnell, ist der Gegnerin in allem einen halben Schritt voraus und kann sie wegdrücken. Durch ihre vielen Verletzungen war sie zwischendurch langsamer geworden. Dadurch riskierte sie mehr, um zu vermeiden, dass sie in die Defensive kommt. Inzwischen gewinnt sie auch wieder Punkte aus der Defensive, und das verschafft ihr zusätzliche Ruhe.

Auch mit den meisten anderen der stärksten Schweizerinnen geht es aufwärts. Ein Zufall?

Wenn Belinda an der Spitze so mitspielt, zieht sie alle mit, gibt das eine Sogwirkung. Man kennt sich, trainiert zusammen und sagt sich: Okay, in diesem Bereich müsste ich auch mithalten können. Wenn ein Winner im Team steckt, hilft dies der ganzen Equipe. Es ist enorm, wie viele Schweizerinnen vorne mitspielen. Für eine kleine Nation ist das der Wahnsinn.

Wo steht Timea Bacsinszky im Moment? Rang 112 dürfte nur eine Durchgangsstation sein.

Bestimmt. Denn jetzt kommt die Jahreszeit, in der sie am stärksten ist. Sie war jahrelang eine der weltbesten Sandplatzspielerinnen, stand zweimal im Halbfinal von Paris. Diese Fähigkeit steckt immer noch in ihr.

«Die Region um Rang 150 ist für viele ein Knackpunkt.»

Mit Ylena In-Albon und Conny Perrin nehmen Sie zwei Debütantinnen mit nach Texas. Ihre Einschätzung?

Ylena spielt interessant, sehr geschickt. Sie hat eine gute Hand und variiert sehr. Aber sie kann Gegnerinnen nicht wegschiessen – sie muss sie wegspielen. Perrin spielt vom Typ her wie Steffi Graf, mit viel Slice auf der Rückhand. Bisher fehlten ihr aber noch einige zusätzliche PS, um mit der Vorhand den Unterschied ausmachen zu können.