«Du warst eine Schande auf dem Court»

Während Belinda Bencic am Freitag bei den WTA-Finals in Shenzhen am Tag vor ihrem grossen Halbfinal gegen Jelina Switolina spielfrei war, ging die «Gruppe Violett» mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall zu Ende. Der angesehene australische Coach, frühere Spitzenspieler und TV-Experte Darren Cahill benutzte beim On-Court-Coaching gegenüber der Rumänin Simona Halep Worte, die etliche TV-Zuschauer schockierten.