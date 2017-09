Doppel Federer/Nadal harmoniert in Prag

Roger Federer hat sein erstes Spiel bei dem von ihm mitinitiierten Laver-Cup in Prag klar gewonnen. Der 19-fache Grand-Slam-Champion setzte sich beim Kontinental-Wettkampf in Prag gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:4, 6:2. Im Anschluss baute Rafael Nadal die Führung der Europa-Auswahl gegen das Team Rest der Welt mit einem 6:3, 3:6, 11:9 gegen Jack Sock auf 7:1 aus. Danach unterlag der Tscheche Tomas Berdych dem Australier Nick Kyrgios 6:4, 6:7 (4:7), 6:10. Damit konnte Kyrgios für das Team Welt auf 3:7 verkürzen.

Am späten Samstagabend traten schliesslich Federer und Nadal für die Europa-Auswahl erstmals gemeinsam im Doppel an. Gegen das amerikanische Duo Querrey/Sock setzten sie sich 6:4, 1:6, 10:5 durch. Damit führt das Team Europa gegen das Team Welt vor dem Schlusstag mit 9:3.

Ein spezieller Modus

Beim Laver Cup, der nach Australiens legendärem Tennisspieler Rod Laver benannt ist, treten sechs europäische Topspieler gegen sechs Profis aus dem Rest der Welt an. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag, insgesamt stehen zwölf Matches auf dem Programm. Jeden Tag finden drei Einzel und ein Doppel statt, es geht über zwei Gewinnsätze, wobei der dritte Satz als Champions Tiebreak gespielt wird.

Am Freitag gab es pro Sieg einen Punkt, am Samstag gibt es zwei und am Sonntag drei Punkte. Für den Gewinn des Laver Cups sind mindestens 13 Punkte nötig. Jeder Spieler bestreitet im Turnierverlauf höchstens zwei Einzel, vier müssen im Doppel ran, jede Doppelpaarung darf nur einmal benannt werden. (fal/sda)