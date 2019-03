Djokovic über Federer: «Schwierig, Freunde zu sein»

Inzwischen ist Djokovic Präsident des ATP-Spielerrats, die klare Nummer 1 und gilt als treibende Kraft bei der Abwahl des beliebten ATP-Präsidenten Chris Kermode, die Anfang Monat in Indian Wells beschlossen wurde. Weil sich am kalifornischen Masters-Turnier Federer und Nadal eher hinter Kermode stellten und bemängelten, sie seien gar nicht konsultiert worden, entstand eine Kluft zwischen ihnen und Djokovic, der beteuert, nur das Beste für die Spieler zu wollen.

Während Nadal in Miami aufgrund einer Knieverletzung fehlt, bemühten sich Federer und Djokovic am Mittwoch im Süden Floridas vor den Medien auffallend, die Wogen zu glätten. Der Schweizer hatte in Kalifornien versucht, mit Djokovic persönlich zu sprechen. Das scheiterte am Terminplan des Serben, was Federer als «hart zu verstehen», aber doch nachvollziehbar taxiert hatte. Nachdem Djokovic in Indian Wells früh an Kohlschreiber gescheitert war, klagte er in einem Instagram-Post, er habe sich zu sehr ablenken lassen und seine Routine vernachlässigt.

Unter dem Mikroskop

Dies könne er nachvollziehen, sagt Federer in Miami. Er hegt gegenüber Djokovic keinen Groll. «In unser Verhältnis wird sehr viel hineininterpretiert. Und ich verstehe, dass er in Indian Wells abgelenkt gewesen sein soll. Das war ich als Präsident des ATP-Spielerrats gelegentlich auch. Wenn du von sechs bis elf Uhr abends Meetings hast, ist das keine so ideale Vorbereitung auf ein Turnier, wie wenn du am Pool liegst und dann entspannt etwas essen gehst.»

