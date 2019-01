Am Australian Open kommt es am Sonntag zum Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Auch der Weltranglisten-Erste blieb in seinem Halbfinal völlig ungefährdet. Djokovic verlor gegen Lucas Pouille sogar noch zwei Games weniger als am Tag zuvor Nadal. In nur 1:23 Stunden deklassierte er den als Nummer 28 gesetzten Franzosen 6:0, 6:2, 6:2.