«Djokovic ist eine Mauer»

Wie stark fanden Sie Djokovic in Wimbledon bisher?

Schwer zu sagen, wo er steht, weil er in diesem Turnier noch nie richtig bedrängt wurde. Ist er besser als das, was er bisher gezeigt hat? Wenn sich Djokovic nicht steigert, wird Federer gewinnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das tut. Er wird besser spielen. Ich denke, er spielt stets so gut, wie er spielen muss.



Ist er Minimalist?

Das zeigte er im Halbfinal gegen Bautista Agut nach dem verlorenen zweiten Satz. Oder auch gegen Goffin. Es war, als ob er sich jeweils sagte: «Oh, ich habe ein Problem? Dann schalte ich halt einen Gang höher und laufe davon!»



Wie kann Federer gewinnen?

Vieles hängt von seinem Aufschlag ab. Ich war überrascht, wie viele Gratispunkte er damit gegen Nadal bekam. Er wird auch gegen Djokovic viele Aufschlagwinner schlagen. Das Problem ist nur: Wenn Novak an den Ball kommt, bringt er ihn meistens sehr gut zurück. So gut, dass du mit dem zweiten Schlag nicht gleich den Punkt machen kannst. Gegen ihn wird man deshalb Rogers Lieblingskombination – Aufschlag gefolgt von einem Vorhandwinner – nicht so oft sehen. Wenn Djokovic mit dem Return den Ball zurückbringen kann, neutralisiert er den Ballwechsel sehr oft sogleich. Gegen Nadal bist du nach dem Aufschlag im Vorteil, aber daraus muss du auch etwas machen. Sonst dauert es einen oder zwei Schläge, und der Ballwechsel ist neutral. So war es früher auch bei Agassi.