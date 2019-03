Djokovic gibt Federer Mitschuld am frühen Aus

Für die Weltnummer 1 Novak Djokovic war das Turnier in Indian Wells bereits nach der dritten Runde vorbei. Der Serbe scheiterte in zwei Sätzen am Deutschen Philipp Kohlschreiber.

Vor dem ATP-1000-Turnier von Miami (20.3.-31.3.) sagte Djokovic nun, dass auch Roger Federer und Rafael Nadal eine gewisse Mitschuld an seinem frühen Ausscheiden hätten: «Ich habe mich mit zu vielen Dingen ausserhalb meiner Routinen beschäftigt und dadurch Energie verschwendet», sagte Djokovic. Er wolle es nicht als Ausrede gelten lassen, aber es sei eine Erklärung für sein Scheitern.