Djokovic: Australian Open in Gefahr

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Exhibition-Turnier von Abu Dhabi abgesagt. Der Ellbogen macht dem Serben zu schaffen. «In den letzten paar Tagen begannen die Schmerzen. Nach mehreren Tests riet mir mein medizinisches Team, nichts zu riskieren und meine Therapie fortzusetzen», liess sich Djokovic auf seiner Website zitieren.

Wegen der anhaltenden Schmerzen im rechten Ellbogen brach Djokovic die Saison 2017 nach Wimbledon ab. Wann er nun zurückkehrt und ob der Start am Australian Open in Gefahr ist, konnte der frühere Weltranglistenerste noch nicht sagen: «Ich muss die Resultate der Therapie abwarten.» Der Entscheid, wie es weitergeht, sei in den kommenden Tagen zu erwarten.

In der Weltrangliste ist Djokovic auf Platz 12 abgerutscht. Und er ist nicht der einzige Topspieler, der für den Anlass in Abu Dhabi Forfait erklären musste. Vor Djokovic hatten unter anderen Rafael Nadal und Stan Wawrinka (beide Knieprobleme) abgesagt.

Für Djokovic springt nun Andy Murray ein. Der Brite fiel das letzte halbe Jahr wegen Hüftproblemen aus und gibt nun sein Comeback in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (sda)