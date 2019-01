Wenige Tage fehlen nur noch bis zum Start des Australian Open, wo Roger Federer einen seltenen Hattrick schaffen kann. In einem Interview gegenüber CNN, das während seines Trainingscamps in Dubai im Dezember realisiert wurde, schätzt der Gewinner der Jahre 2017 und 2018 seine Chancen so ein: «Bin ich zuversichtlich? Ich weiss es nicht, aber ich fühle mich gut, ich habe gut trainiert, hatte ein gutes Jahr, habe immer noch Freude am Spiel und habe die letzten beiden Australian Open gewonnen.»