Diese Zahlen machen allen Nadal-Gegnern Mut

Die meisten Spieler haben bereits die Vorbereitung auf die All England Championships in Wimbledon aufgenommen. Nicht aber Rafael Nadal: Der Sandplatzkönig gönnt sich nach seinem 12. Titel in Roland Garros einige spielfreie Tage, und wird auch in der nächsten Woche nicht wie Roger Federer in Halle oder Stan Wawrinka im Londoner Queens Club aufschlagen. Die Zeiten, wo er schon am Tag nach dem Paris-Final bei strömendem Regen in Englands Hauptstadt trainierte, die sind auch beim so trainingsaffinen Spanier vorbei.