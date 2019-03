«40 ist das neue 30, also bin ich wieder jung. Es gefällt mir», sagte Karlovic in Indian Wells. Und so spielt er auch: Mit Siegen über Matthew Ebden, Borna ­Coric – einen letztjährigen Halbfinalisten – und den Inder Prajnesh Gunneswaran erreichte er die Achtelfinals, wo er heute ­Dominic Thiem herausfordert.

Frische Inspiration

Karlovic ist damit der erste 40-Jährige, der in der 1990 entstandenen Masters-Serie Partien gewinnen konnte. Der letzte ­Ü-­40-Spieler, der vor ihm in einer Partie siegte, war 1995 Jimmy Connors in Halle gewesen. Vergleiche mit früheren Grössen ehren Karlovic, der in seiner zwanzigjährigen Karriere acht Turniersiege und 9,3 Millionen Dollar Preisgeld anhäufte und bis auf Rang 14 vorstossen konnte.

Der 40. Geburtstag scheint ihn frisch inspiriert zu haben. «Jede Woche bin ich nun der Älteste in etwas. Nächste Woche bin ich vielleicht der Älteste, der je ohne ein künstliches Hüftgelenk auf den Platz gekommen ist», scherzte er. Damit nahm er Bezug auf die Hüftoperationen von Andy Murray und Bob Bryan.

Allerdings bekam auch Karlovic seinen Teil an körperlichen Problemen ab, und seine Karriere hing zweimal an einem dünnen Faden. Im April 2013 wachte er zu Hause in Miami mit seltsamen Schmerzen auf, verlor tagsüber sein Körpergefühl und war abends im Spital nicht einmal mehr fähig zu sprechen. Es handelte sich um eine Enzephalitis, eine Gehirnentzündung.

«Fast lieber gestorben»

«Es gab Tage, an denen ich aufwachte und dachte: Okay, ich lebe noch. Aber die Kopfschmerzen waren unerträglich. Es ging so weit, dass ich fast lieber gestorben wäre, um sie nicht mehr ertragen zu müssen.» Als er schliesslich das Spital verlassen konnte, wusste Karlovic, was er wirklich wollte: weiter Tennis spielen, diese faszinierende Sportart, die er sich im kriegsgeschüttelten Kroatien unter misslichen Bedingungen einst selbst beigebracht hatte – mit stundenlangen, einsamen Aufschlagübungen, da keine Trainingspartner aufzutreiben waren.