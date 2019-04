Der Sandkönig ist zurück

Wer soll Nadal schlagen?

Nadal, der im März in Indian Wells gegen Roger Federer aufgrund einer Knieverletzung hatte Forfait erklären und das anschliessende Masters-Turnier in Miami hatte auslassen müssen, war die Zwangspause nicht anzumerken. Zu dominant trat er auf. Während er drei von acht Breakchancen verwerten konnte, machte er die fünf Breakmöglichkeiten Bautista-Aguts alle zunichte. Und so siegte er standesgemäss mit 6:1, 6:1.

Am Donnerstag trifft der bald 33-Jährige im Achtelfinal auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Nach seiner beeindruckenden Leistung dürfte dieser kein echter Prüfstein für den Mallorquiner darstellen. Denn wie bei jedem Sandplatz-Turnier, bei dem er antritt, ist Nadal auch im Fürstentum Monaco der Favorit auf den Titel. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das: 57 seiner 80 Turniere hat der Spanier auf Sand gewonnen, nur 36 von 452 Partien verloren. Seine Siegquote liegt bei 92 Prozent. In Monte Carlo wird sie vermutlich weiter steigen.