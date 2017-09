Der Leader versagt

Zwei Partien, zwei Analysen – die unterschiedlicher nicht sein könnten. Nachdem Marco Chiudinelli im Davis-Cup-Abstiegsspiel in Biel gegen Weissrussland zum 1:1 ausgeglichen hatte, lobte Captain Severin Lüthi die Attitüde des Routiniers. «Er war vom ersten Punkt an bereit und so richtig bissig.» Auf Henri Laaksonen angesprochen, welcher das Startspiel verloren hatte, meinte Lüthi: «Er bewegte sich schlecht, er spielte viel zu passiv, er zeigte keinerlei Emotionen. Das war eine sehr dünne Leistung.»

Kurioser Schlägerwechsel

Der Leader der Einheimischen war zum Auftakt gegen Jaroslaw Schyla weitgehend chancenlos gewesen. Die Weltnummer 390, 275 Ränge hinter Laaksonen platziert, siegte in drei Sätzen; der Favorit seinerseits lieferte eine blamable Vorstellung ab, die Fragen aufwirft. Dem 25-Jährigen unterliefen unerklärlich viele Fehler; er wirkte lustlos und noch emotionsloser als üblich. Selbst Captain ­Severin Lüthi verwarf dann und wann die Hände. Es war eine äusserst undankbare Aufgabe für den Berner auf der Bank, hat Laaksonen doch den Ruf, zuweilen beratungsresistent zu sein.

Mit dem Auftritt in Biel hat der schweizerisch-finnische Doppelbürger gewiss keine Sympathiepunkte gewonnen. «Ich brachte in den ersten zwei Sätzen 5 Prozent Leistung, im dritten Satz steigerte ich mich auf 10 Prozent. Das reicht fast gegen niemanden.» Auf die Frage, was besser werden müsse, antwortete Laaksonen nüchtern: «Alles.» Lüthi versuchte derweil gar nicht erst, seinen Ärger zu kaschieren. «Henri hätte ein Signal aussenden müssen, dass er die Partie auch wirklich gewinnen will.

Das gehört sich so im Davis-Cup.» Höchst sonderbar war Laaksonens Vorbereitung gewesen. Anfang Woche wechselte er mir nichts, dir nichts den Schläger; statt mit einem Wilson-Racket spielte er am Freitag mit einem Modell der Marke Tecnicfibre. Lüthi meinte, bei Laaksonen drehe sich derzeit viel zu viel um die Rackets. «Er muss das beiseitelegen können. Egal, ob er mit diesem oder jenem Modell oder sogar mit einem Pingpong-Schläger spielt.»

Zwei Neulinge im Doppel?

Mit seinem Viersatzsieg über den körperlich leicht angeschlagenen Dimitri Schyrmont (ATP 333), welcher primär als Provokateur aufgefallen war, verhinderte Marco Chiudinelli (ATP 262) das schlimmstmögliche Szenario. Die Chancen der Schweizer, sich den Klassenerhalt zu sichern, sind ­etwas schlechter geworden, aber weiterhin intakt – in dieser Besetzung allerdings haben sie in der 16 Nationen umfassenden Weltgruppe an und für sich nichts verloren.

Chiudinelli war sein fehlendes Selbstvertrauen nach schwierigen Monaten mit vielen Niederlagen anzumerken. Der 36-Jährige, welcher Ende Saison zurücktreten dürfte, kämpfte aber beherzt und steigerte sich gegen Ende der Partie. Und trotz des bescheidenen Zuschaueraufmarsches (siehe Zweittext) lobte er die Stimmung in der Halle: «Es fühlte sich an wie während eines Fussballmatchs.»

Denkbar ist, dass Chiudinelli im heutigen Doppel (13 Uhr, SRF 2) zuschauen wird, um Kräfte fürs letzte Einzel vom Sonntag zu sparen. Auch Laaksonens Einsatz ist fraglich. Lüthi wollte sich nicht in die Karten blicken lassen. Dem Vernehmen nach jedoch kann er sich gut vorstellen, auf die Neulinge Adrian Bodmer und Luca Margaroli zu setzen. Die Aufgabe wird ohnehin schwierig, bei den Weissrussen spielen mit Andrei Wasilewski und Max Mirny zwei Top-70-Spieler. Letzterer führte die Doppel-Weltrangliste einst gar an.

Selbst beim Stand von 1:2 wären die Einheimischen morgen zu favorisieren, allerdings nur, wenn sich Laaksonen von einer anderen Seite präsentieren wird. «Er muss bereit sein. Sonst wird er nicht spielen», meinte Lüthi. Sein Vertrag als Captain läuft noch ein Jahr weiter, über die Zukunft jedoch will er erst nach der Begegnung sprechen. (Berner Zeitung)