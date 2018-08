Der Davis-Cup wird zum Kampf um Millionen

Den Davis-Cup, wie wir ihn kennen, gibt es ab 2019 nicht mehr. Die 147 nationalen Tennisverbände stimmten der radikalen Reform in Orlando mit 71,4 Prozent zu – eine Zweidrittelmehrheit wäre nötig gewesen.

Noch am Mittwoch spät hatte es nach dem Votum des britischen Verbands gegen die Neuerungen so ausgesehen, als würde die Spitze des internationalen Verbands um Präsident David Haggerty mit ihren Plänen nicht durchdringen. Doch den Ausschlag zugunsten der Reformwilligen gaben die Stimmen der mittleren und kleineren Verbände.

Swiss-Tennis-Präsident René Stammbach, als Vize von Haggerty mittendrin, sprach von einer «Solidaritätsbekundung». Man habe sich der ATP, der Profivereinigung der Männer, nicht beugen wollen. Diese hatte vor Wimbledon mit ihren Plänen zur Neulancierung eines World Team Cup zu Jahresbeginn in Australien die ITF frontal angegriffen.

Auf Kosten der Tradition?

Mit dem Ja zum Davis-Cup 2.0 stärkte die ITF nun ihre Position. Dank des Deals mit der Kosmos-Gruppe von Barce­lona-Star Gerard Piqué sollen für 25 Jahre 3 Milliarden Dollar fliessen – der Teamwettbewerb wird zum Goldesel für den Verband. Dies auf Kosten der Tradition, wie viele Spieler beklagten.

Das einzigartige Format mit Achtel-, Viertel-, Halbfinal und Final mit Heimrecht wird es nicht mehr geben. Immerhin gibt es noch die erste Runde im Februar mit zwölf Begegnungen und Heimrecht, im November kommen fürs Finalturnier auf neutralem Terrain dann die vier Halbfinalisten des Vorjahres und zwei Wildcard-Teams dazu.

2019 und 2020 wird der Mega-Event mit 18 Teams in Madrid oder in Lille steigen. Die Bestürzung der Tennis-Traditionalisten ist verständlich. Doch nicht nur die ITF, auch die Topspieler sind dafür verantwortlich, dass der Davis-Cup in seiner alten Form nicht überlebte. Viele übergingen ihn in den letzten Jahren schnöde. Und statt eine abgespeckte Version zu präsentieren, mit denen alle hätten leben können, ging die ITF in die Offensive.

Horrendes Preisgeld

Von den 120 Millionen Dollar, die der Davis-Cup nun jährlich einbringt, sollen nur 81 auch dafür aufgewendet werden. Mit dem Rest will der Verband unter anderem im September in der nun freien Woche eine Art ATP-Finals veranstalten, in welchen der Gewinner ein horrendes Preisgeld einstreicht. Zudem will er den beliebten Mixed-Wett­bewerb Hopman-Cup retten, allenfalls in den April zügeln.

Das Ja zum Davis-Cup war erst der Auftakt zu einem erbitterten Kampf um Termine, Millionen und die Gunst der Spieler.