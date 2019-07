Das sind Federers Meilensteine in Wimbledon

Auf dem Centre Court

Grösste Comebacks

Mit Abstand am meisten Siege holte er auf dem Centre Court (81), wo er aber auch neun seiner zwölf Niederlagen hinnehmen musste. Zum ersten Mal trat er dort 2001 an, gegen Pete Sampras. In den Jahren 2009 und 2017 blieb er auf dem Centre Court in allen sieben Partien unbesiegt. Insgesamt 81 Siege holte er hier, dazu 13 auf Court 1, vier auf Court 2 und zwei auf Court 13.Dreimal gelang es ihm, einen 0:2-Satzrückstand noch in den Sieg zu verwandeln. Aber nur einmal musste er dabei auch Matchbälle abwehren – und zwar gleich drei, im Viertelfinal 2016 gegen Marin Cilic.

2010:1. Runde, Falla 5:7, 4:6, 6:4, 7:6 (1), 6:0

2012:3. Runde, Benneteau 4:6, 6:7 (3), 6:2, 7:6 (6), 6:1

2016:Viertelfinal, Cilic 6:7 (4), 4:6, 6:3, 7:6 (9), 6:3

Makellos im Achtelfinal

Während er drei Startniederlagen hinnehmen musste – 1999 gegen Novak, 2000 gegen Kafelnikow und 2002 gegen Ancic – verlor Federer bisher keine Partie in der 3. Runde oder in den Achtelfinals.