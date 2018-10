«Das ist schon etwas extrem»

Diesmal ein Sieg in zwei Sätzen, aber erneut mehrfach gebreakt: Roger Federer steht an den Swiss Indoors in Basel zwar im Viertelfinal, ist aber weiterhin weit von seiner Bestform entfernt. Was der Schweizer zu den vielen Doppelfehlern sagt und weshalb er glaubt, dass er ab Freitag besser aufschlägt, verrät er oben im Video. (fas)