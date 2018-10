«Das ist mein Schicksal»

Roger Brennwald sitzt tief in einem schwarzen Ledersofa im VIP-Tennisdorf der St.-Jakobs-Halle und zieht an seiner Krawatte. Im Hintergrund ertönt dezente Pianomusik, aus den Lounges ist das Klirren von Gläsern, Gemurmel und Gelächter zu hören. Auch hier hat die 115 Millionen Franken teure Sanierung der Halle Spuren hinterlassen. Das Zeltdach, das dem Village früher seinen speziellen Charakter gab, musste aus feuerpolizeilichen Gründen weichen, genau wie das Restaurant.

«Wir mussten es verlegen, weil wir auf der Terrasse kein Küchenzelt mehr bauen durften», erklärt Brennwald. Die Auflagen seien gestiegen. «Die Herausforderungen, die der Umbau mit sich brachte, bedeuteten für uns eine Herkulesarbeit. Aber ich glaube, wir haben das Maximum herausgeholt und dürfen stolz sein.» Durch die Erneuerung ­seien die Swiss Indoors in eine neue Liga aufgestiegen punkto Komfort und Dienstleistungen für Zuschauer und Sponsoren. «Und wer in einer höheren Liga spielt, muss noch mehr Leistung bringen.»

Trotz Hallenumbau klettert das Budget weiter

Die Hoffnung, dass die Hallensanierung sein Turnier finanziell entlastet, hat sich nicht erfüllt. Das Budget ist dieses Jahr von 18,5 auf 19 Millionen Franken gestiegen, nächstes Jahr nähert es sich der 20-Millionen-Marke. «Die Halle hat 4000 Quadrat­meter mehr Nutzfläche, die müssen wir zuerst bewirtschaften. Das bedeutet mehr Aufwand, mehr Personal und weniger ­Ertrag, zumal wir auch weniger Sitzplätze haben.» Die Halle fasst nun 9000 Zuschauer, 200 weniger als vorher.

Ob sich die Mehrinvestitionen in Zukunft auszahlen, ist eine der Fragen, die Brennwald beschäftigen. Neben vielen anderen: Wie kann sich das Tennis weltweit und gerade in Basel behaupten, wenn die Ära Roger Federers und Rafael Nadals einst vorbei ist? Was würde es bedeuten, wenn Federer einst tatsächlich an seinem Turnier zurücktreten würde, worauf einige Indizien hinweisen – wobei unklar ist, wann das sein könnte. Wie entwickeln sich die «Next Gen»-Spieler, die Jungen, und werden sie es schaffen, dem Tennis seine Popularität zu sichern? Keine Sorgen macht ihm dagegen die Tatsache, dass im nächsten Herbst der von Federer und Godsick lancierte Laver-Cup in Genf ausgetragen wird. «Genf wird uns nicht wehtun», sagt Brennwald, «das ist auch ein ganz anderes Turnier.»

Der Selfmade-Manager fühlt sich bereit für die vielen Herausforderungen. Das Tennis, Federer und die Swiss Indoors treiben ihn weiter um. «Das ist mein Schicksal», sagt er, ohne sich zu beklagen. So spannend sein Alltag auch ist, so gerne er immer noch arbeitet – ohne Computer oder persönliche E-Mail-Adresse –, so respektvoll äussert er sich über die nächsten zwei, drei Jahre, die sein Turnier erwarten in diesem fragilen Millionenbusiness. Weiter will er gar nicht vorausschauen. Weil er weiss, wie viel Aufwand hinter einem Anlass wie diesem steckt und wie komplex dereinst eine Nachfolgelösung sein könnte. «Ich fühle mich nicht unter Druck», sagt Brennwald, der bei einem möglichen Verkauf der Turnierlizenz der ATP-Tour ein Mitspracherecht einräumen müsste. Ein Besitzerwechsel der Swiss Indoors sei für die nächsten Jahre aber ohnehin kein Thema. «Das weiss inzwischen jeder, der mit uns zu tun hat.»

Ein wichtiger Abgang – wegen «Ungereimtheiten»

Gefordert war Brennwald auch teamintern. Marc Zimmermann, der auf dieses Jahr hin zum Turnierdirektor bestimmt worden war, schied nach 13 Jahren abrupt aus seinem Mitarbeiterstab aus. «Wegen Ungereimtheiten», sagt Brennwald nur. Zimmermann, der selber keine Stellung nehmen wollte gegenüber dieser Zeitung, sei aber nicht als sein Nachfolger vorgesehen gewesen, wie es einige dargestellt hätten, so Brennwald, der Gründer, Besitzer und Präsident der Indoors.

Er relativiert die Rolle des Turnierdirektors in Basel ohnehin: Dieser sei nur für die spielerischen Abläufe verantwortlich, der Titel überbewertet. Übernommen hat diese Funktion nun der Australier Daniel Chambon, der neue Vizepräsident. Mit dem früheren Kommunikationsverantwortlichen Jürg Vogel ist (auf eigenen Wunsch) ein anderer ­erfahrener Mitarbeiter aus dem OK geschieden.

Brennwald selber ist weiterhin hoch motiviert, auch wenn er inzwischen 72-jährig ist. Er fühle sich aber sogar besser als mit 50 oder 30, als eine jahrelange Viruserkrankung sein Leben massiv beeinflusst und seine eigene Sportkarriere (im Handball war er Nationalspieler) beendet hatte, sagt er. Er ist ein Mann des Moments, der seine Energien aus dem Jetzt bezieht und es immer verstand, das Beste aus den Gegebenheiten herauszuholen. Und das mit den Swiss Indoors schon seit einer kleinen Ewigkeit: 2020 wird das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert.

(Tages-Anzeiger)