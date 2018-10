Gerade rechtzeitig gegen Ende des Turniers scheint Roger Federer seine Form gefunden zu haben. In zwei Stunden fegte er Daniil Medwedew vom Platz. Im Final wartet nun der Rumäne Marius Copil. Ein Spieler, den man gemäss Federer um 3 Uhr morgens wecken kann, und der seine Aufschläge dennoch hervorragend spielt. Deshalb ist sich der Schweizer bewusst: «Wenn ich ein Break kassieren sollte, dann brennt hier schnell einmal der Baum.»

Was der Lokalmatador sonst noch über seinem Finalgegner in Basel weiss – und was nicht – sehen Sie oben im Video. (fas)