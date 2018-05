Bencic setzt sich weiterhin zur Wehr

Belinda Bencic ist die letzte Schweizer Hoffnung am French Open. Nachdem sich die 21-Jährige am Montag in der 1. Runde mit 3:6, 7:6 und 7:5 gegen die Italienerin Deborah Chiesa durchgesetzt hatte, spielt sie heute um den Vorstoss in den Achtelfinal. Mit Magdalena Rybarikova steht der Ostschweizerin jedoch eine starke Konkurrentin gegenüber. Die Slowakin belegt im aktuellen WTA-Ranking die Position 18, Bencic liegt auf Rang 71 und ist daher in der Aussenseiter-Rolle. Hier werden Sie zum Verlauf der Partie auf dem aktuellen Stand gehalten.

Das Spiel hat für Bencic gut begonnen. Sie brachte ihr erstes Aufschlagspiel durch und führt 1:0. Doch die Slowakin konnte umgehend ausgleichen. Im dritten Game duellierten sich die beiden Kontrahentinnen lange auf Augenhöhe, ehe Bencic zwei Fehler unterliefen, weshalb sie 1:2 in Rücklage geriet. Mit einem Rebreak konnte sie allerdings prompt wieder ausgleichen. Doch das fünfte Game verlief nicht für die Schweizerin. Auch die nächsten beiden musste sie der 29-Jährigen zugestehen. Rybarikova setzte Bencic in der Folge weiter unter Druck und gewann den ersten Satz mit 6:2.

Matchbälle abgewehrt

Im zweiten Durchgang ging das erste Game wiederum an die Schweizerin. Allerdings konnte ihre Gegnerin wie schon zum Auftakt der Partie rasch darauf reagieren, einmal mehr ausgleichen und 2:1 vorlegen. Bencic bricht deshalb aber nicht ein und meldet sich im vierten Game mit dem Ausgleich zum 2:2 zurück. Game 5 verlief analog zum ersten Satz hart umkämpft, aber mit dem Unterschied, dass es an Bencic ging. Daraufhin versuchte sie vergeblich, die Gunst der Stunde zu nutzen und musste das 3:3 hinehmen. Und in der Folge gab sie zwei Games hintereinander ab, weshalb die Favoritin aus Bratislava 5:3 führt. Bencic haderte zwar mit ihrem Schicksal, setzte sich aber tapfer zur Wehr. Viermal wendete sie die drohende Niederlage ab und verkürzte auf 4:5.

