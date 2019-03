Sie bekam danach vom Publikum, wenn auch mit zwei Tagen Verspätung, noch ein Geburtstagsständchen, ein «Happy Birthday to you», das in ihr zwiespältige Gefühle hervorbrachte. «Wenn alle singen, steht man da wie ein Idiot und weiss nicht, was man machen soll. Das ist auch bei einer Familienfeier so», kommentierte sie.

Bencic steht erstmals im Viertelfinal des fünftgrössten Turniers des Jahres. In diesem trifft sie nach einem Ruhetag am Donnerstag erstmals auf die Tschechin Karolina Pliskova. Mit dieser Partie beschäftige sie sich dann aber erst am Mittwoch, sagte sie. Am Dienstagabend wolle sie in Kalifornien diesen grossen Sieg über Osaka noch etwas geniessen. Wie? «Wir werden in der Hotellobby zusammensitzen und mit einem Bier anstossen. Das trinke ich nämlich inzwischen gerne.»